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جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:52 م
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء رجال الجمارك و المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بمنفذ قسطل البرى الوردية الأولى برئاسة بهاء الدين عطية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
 
وبناءا على مذكرة الإشتباه المقدمة من أحمد مبارك مأمور فحص الاشعة بالمنفذ وأحمد يوسف مسؤل الأمن الجمركى بالمنفذ ومباحث امن منفذ قسطل بالعثور على شنطة كتف سوداء اللون ملقاة بجوار جهاز الفحص بالأشعة .
 
وبالبحث والتحريات تبين أنها تخص الراكب السودانى ف . ع . ا  قادم من السودان، وتم تشكيل لجنة لتفتيش الحقيبة المذكورة وباقى امتعة الراكب من إسلام عبدالرحمن عبدالستار وحسام الدين أحمد مأمورى الحركة بمنفذ قسطل، فتبين وجود 57 مطواة قرن غزال متوسطة الحجم .
 
قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2019 ، وقام بتحرير المحضر أحمد حسنى .
 
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جمارك

منفذ قسطل

تهريب أسلحة بيضاء

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