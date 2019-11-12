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جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب أجزاء غلايات بقيمة 6.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:37 م
جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب أجزاء غلايات بقيمة 6.5 مليون جنيه جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب أجزاء غلايات بقيمة 6.5 مليون جنيه
دمياط عبده عبد البارى

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تمكن رجال جمارك دمياط برئاسة عصام المليجي رئيس الاداره المركزيه لجمارك دمياط، من ضبط محاولة تهريب أجزاء غلايات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

بناء على الإخبارية السرية المشتركة رقم 380 لسنة 2018 والمقدمة من اداره مكافحة التهريب الجمركي عمليات ومباحث الميناء ومفادها قيام أحد شركات صناعة الغزل ونسج وصباغه المنسوجات التى تعمل بنظام الإستثمار بالمنطقة الحرة العامة بدمياط بمحاولة تهريب اجزاء جوهريه من مشمول 2 بيان جمركى واردة برسم الترانزيت والصنف عبارة عن مراجل بخاريه (غلايات) صناعية .

وبالعرض على السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، قرر تشكيل لجنة جمركية من أبو المعاطي درويش مدير عام جمرك المناطق الحرة، محمد عبدالعاطي مدير عام جمرك الصادر، طارق وهدان مدير إدارة مكافحه التهريب، محمد ياسر الجمل مدير مجمع الوارد، أمجد حلمي طمان رئيس قسم مكافحة التهريب، ناجي البساطي مدير التعريفة، إسماعيل عبدالرازق رئيس قسم، رشا الحبشي رئيس قسم الاجراءات، حمدي حواس باحث بالإستثمار، وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتحقق من الاخبارية فتبين قيام الشركة بتخريد وتقطيع الصنف بأحد الغلايات وتخريد الهيكل المعدنى لغلايتين وأن المتبقى من الهيكل يمثل 20٪ من هياكل الغلايتين مما يؤدى لإنتفاء الصفة الأساسية للغلايتين دون تصريح من هيئة الإستثمار والجمارك وبما يعد مخالفا لقانون الإستثمار وقانون الجمارك

وتبلغ قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الجمركية المستحقة مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة للغرامات المستحقة والتى تقدر بأكثر من 5 ملايين جنيه .

 

 

 


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اخبار الحوادث

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