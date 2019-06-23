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الأحد، 23 يونيو 2019 12:23 م
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جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب 19.775 مليون قرص كيبتاجون

الأحد، 23 يونيو 2019 12:00 م
جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب 19.775 مليون قرص كيبتاجون مخدر الكيبتاجون - أرشيفية
أ ش أ

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أحبطت الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى بميناء دمياط والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم الأحد، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة إحدى الشركات إدخال أصناف ممنوعة داخل حاويتين واردتين من سوريا بهما خيوط غزل سوري، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 19 مليونا و775 ألف قرص كيبتاجون المخدر، مشيرا إلى أن عصام المليجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

 

 


قرص كيبتاجون

جمارك دمياط

ميناء دمياط

سوريا

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