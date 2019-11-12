"تويتر" يوجه صفعة لقناة الجزيرة ويرفض طلبها بإغلاق مواقع المعارضة القطرية

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن قناة الجزيرة واصلت حملتها المسعورة ضد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشبكة "قطريليكس"، بعد فضح أمر "الجزيرة" بتلقي أوامرها من أمير قطر تميم بن حمد وتنفيذ جميع مطالبه وأهوائه هو وحليفيه تركيا وإيران.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن مسؤولي قناة الجزيرة يواصلون إطلاق العديد من الخطابات والمراسلات إلى إدارة موقع "تويتر" للتدوينات من أجل غلق الحساب الخاص بشبكة "قطريليكس"؛ الأمر الذي تم قبوله بالرفض التام، وأن ذلك الحساب لا يخالف المعايير الأساسية لإدارة الموقع.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن قناة الجزيرة تحاول بكل الوسائل أن تغلق حسابات "قطريليكس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا ينفضح أمرها أكثر وأكثر ويعرف الجميع الخطط الهدامة للتدخل في شؤون الدول العربية، حيث بعد أيام من تقرير "بلومبيرج" بشأن رفض إدارة موقع "إنستجرام" طلب قناة الجزيرة بأن يتم حظر الحساب الخاص بشبكة "قطريليكس" وسط ادعاءات مغرضة حول الحساب وتقديم معلومات مغلوطة لا تمس الحقيقة.

وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن إدارة قناة الجزيرة حاولت أن تقوم أيضًا بإغلاق حساب "قطريليكس" عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع التدوينات "تويتر" ولكن كل تلك الطلبات قوبلت بالرفض.