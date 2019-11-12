تقرير يكشف 85 ألف طالب ينضمون إلى قائمة الفقراء فى تركيا 2020

كتب محمود العمرى

استمرار للأزمات الاقتصادية التى تضرب تركيا، ارتفع عدد الطلاب الفقراء المستفيدين من مؤسسات توزيع الطعام بالمجان في تركيا من 20 ألفًا و315 شخصًا، إلى 84 ألفًا و280 شخصًا، وفقًا للبرنامج الرئاسي المعتمد لعام 2020، مع توقعات بارتفاع معدل الفقر بتركيا ليصل إلى 21.2%.

وأوضحت جريدة جمهورية التركية، ارتفاع عدد الأيتام والمعاقين ممن هم بحاجة إلى دخل شهري في تركيا، من 3734 شخصًا ليصل إلى 4869 شخصًا، كما ارتفع عدد المستفيدين من منح وزارة التعليم العالي من 259 ألفًا إلى 481 ألف شخص.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تركيا تحتل المركز الـ64 من 189 في مؤشر التطور الإنساني، وتبلغ نسبة نفقات المساعدات المالية العامة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي 1.15%، وهذا يعني أن 16 مليونًا و831 ألفًا و210 أشخاص يعيشون بالمساعدات المالية.

وقالت الجريدة إن البلديات التركية قدمت نحو 4.8 مليار ليرة مساعدات خلال عام 2018 فقط، ليصبح إجمالي المساعدات التي قُدمت من جميع الجهات بتركيا خلال عام 2018 هو 38 مليارًا و253 مليونًا و405 آلاف ليرة.