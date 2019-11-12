تعرف على الفنان محمد طه ابن مدينة طهطا بسوهاج فى الذكرى الــ11 لرحيله

سوهاج محمود مقبول

الفنان محمد طه مصطفى أبودوح لقبه المعروف به فى الوسط الفنى " محمد طهطا " من أبناء مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج ولد بها ولكن كانت نشأته ببلدة والدته بقرية سندبيس التابعة لمركز قليوب.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المغنى الطهطاوى محمد طه فى ذكرى الـ11 على رحيله تعرف عليها

1 – الاسم بالكامل محمد طه مصطفى أبودوح

2 محل الميلاد : مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

3 – تاريخ الميلاد 24 من سبتمبر 1922.

4 - تاريخ الوفاة: فى 12 من نوفمبر 2008 فى حى شبرا له 8 أبناء، أكبرهم "صالح" وهو الوحيد الذى ورث جمال الصوت عن أبيه، وغنى فى برنامج تليفزيونى مرة واحدة وعمره 16 سنة ثم منعه أبوه.

5 – بلد النشأة: نشأ محمد طه ببلدة والدته عزبة عطا الله سليمان" بقرية "سندبيس" التابعة لمركز "قليوب".

6 – من أكثر المطربين من حيث عدد المواويل دون إعداد سابق كان يؤلف ويلحن ويغنى كما كان صاحب فرقة موسيقية وشركة اسطوانات.

7 – فى عام 1954 استمع إليه الإذاعيان الكبيران "طاهر أبو زيد" و"إيهاب الأزهري" وهو يغنى فى مقهى "المعلم على الأعرج" بالحسين، واصطحباه إلى الإذاعة حيث قاما بتسجيل عدد من مواويله.

9 - غنى فى الاحتفال بعيد الثورة أمام جمهور يتقدمه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وغيرهم من القادة.

10 – شارك فى أفلام ابن الحتة وبنات بحرى وأشجع رجل فى العالم وخلخال حبيبى وشقاوة رجالة والسفيرة عزيزة والزوج العازب ودعاء الكروان والمراهق الكبيروملك البترول وصراع فى الجبل وزوجة ليوم واحد ورحلة العجائب ودستة مجانين والعريس الثاني.