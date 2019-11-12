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تعرف على الفنان محمد طه ابن مدينة طهطا بسوهاج فى الذكرى الــ11 لرحيله

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:45 م
تعرف على الفنان محمد طه ابن مدينة طهطا بسوهاج فى الذكرى الــ11 لرحيله الفنان محمد طه
سوهاج محمود مقبول

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الفنان محمد طه مصطفى أبودوح لقبه المعروف به فى الوسط الفنى " محمد طهطا " من أبناء مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج ولد بها ولكن كانت نشأته ببلدة والدته بقرية سندبيس التابعة لمركز قليوب.

 

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المغنى الطهطاوى محمد طه فى ذكرى الـ11 على رحيله تعرف عليها

1الاسم بالكامل محمد طه مصطفى أبودوح

2 محل الميلاد : مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

3تاريخ الميلاد 24 من سبتمبر 1922.

4 - تاريخ الوفاة: فى 12 من نوفمبر 2008 فى حى شبرا له 8 أبناء، أكبرهم "صالح" وهو الوحيد الذى ورث جمال الصوت عن أبيه، وغنى فى برنامج تليفزيونى مرة واحدة وعمره 16 سنة ثم منعه أبوه.

5بلد النشأة: نشأ محمد طه ببلدة والدته عزبة عطا الله سليمان" بقرية "سندبيس" التابعة لمركز "قليوب".

6من أكثر المطربين من حيث عدد المواويل دون إعداد سابق كان يؤلف ويلحن ويغنى كما كان صاحب فرقة موسيقية وشركة اسطوانات.

7فى عام 1954 استمع إليه الإذاعيان الكبيران "طاهر أبو زيد" و"إيهاب الأزهري" وهو يغنى فى مقهى "المعلم على الأعرج" بالحسين، واصطحباه إلى الإذاعة حيث قاما بتسجيل عدد من مواويله.

9 - غنى فى الاحتفال بعيد الثورة أمام جمهور يتقدمه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وغيرهم من القادة.

10شارك فى أفلام ابن الحتة وبنات بحرى وأشجع رجل فى العالم وخلخال حبيبى وشقاوة رجالة والسفيرة عزيزة والزوج العازب ودعاء الكروان والمراهق الكبيروملك البترول وصراع فى الجبل وزوجة ليوم واحد ورحلة العجائب ودستة مجانين والعريس الثاني.


سوهاج

طهطا

الفنان محمد طه

مطرب شعبى

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