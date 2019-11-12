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تعرف على إرشادات القيادة الآمنة حال سقوط أمطار بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:36 م
تعرف على إرشادات القيادة الآمنة حال سقوط أمطار بعد تحذيرات الأرصاد الجوية أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات حال هطول الأمطار، على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، وذلك بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، ومنها:

 

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

-استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

-عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

-عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

-عند وجود أعطال وحوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

 

 


هطول الامطار

الاغاثة على الطرق

مساحات المطر

القيادة على الطرق

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