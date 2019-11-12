سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشييع جثمان ضحية قطار الإسكندرية فى مسقط رأسه بالغربية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:43 ص
تشييع جثمان ضحية قطار الإسكندرية فى مسقط رأسه بالغربية جنازة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيعت قرية كفر الشيخ علي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان الشاب احمد مبروك عبد الرحمن بعد استلام جثته من مشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا والذي توفي بعد قفزه من القطار رقم 14القادم من الإسكندرية للقاهرة بالقرب من محطة طنطا.

واستلم أقارب وأصدقاء الشاب المتوفي للجثمان من مشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثمان بناء على قرار النيابة العامة.

وخرج أهالى القرية لاستقبال جثمان المتوفي فور وصوله للقرية، وقام المشيعون بأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، وتم تشييعه لمثواه الأخير بمقابر عائلته.

يذكر أن الشاب والده متوفي ويعيش مع والدته بالمنزل وشقيقه الأكبر يعمل خارج البلاد وشقيقتين، ويعمل ممرض بإحدى المستشفيات الخاصة بالغربية.

وفتحت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار عبد العاطي صالح رئيس النيابة تحقيقات موسعة فى واقعة قفز شاب يدعى أحمد مبروك عبد الرحمن، ممرض من القطار رقم 14 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة بالقرب من طنطا.

 


مدير امن الغربيه

حادث قطار كفر الزيات

مستشفى المنشاوى بطنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة