بلاغ بمصرع شاب سقط من قطار فى كفر الزيات

الغربية – مصطفى عادل

شهد قطار كفر الزيات طنطا بمحافظة الغربية ، سقوط شاب يدعى أحمد مبروك عبد الرحمن، من القطار وإصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، إثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين كمسرى القطار بسبب تدخينه سيجارة داخل القطار، وتم نقله فى حالة حرجة لمستشفى المنشاوى العام بطنطا، وتوفى فور وصوله للمستشفى.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل الرائد عادل الدخميسي نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، وإخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وإحالة المحضر للنيابة العامة.