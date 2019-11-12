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تسليم مواقع المرحلة الثانية لحماية البحر الأحمر من السيول للشركة المنفذة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص
تسليم مواقع المرحلة الثانية لحماية البحر الأحمر من السيول للشركة المنفذة سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس سيد سركيس ، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إسناد عمليات المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر للشركة المنفذة.

وأضاف سركيس،  فى تصريحات خاصة الـ  " اليوم السابع " أنه تم تسليم مواقع العمل التى سيتم التنفيذ بها وهى حماية مدينة القصير  ووادى القويح من أخطار السيول.

يذكر أن تلك المرحلة تأتى استكمالاً لجهود الحكومة لحماية البلاد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، والتى تتعرض لها مختلف المحافظات بمختلف المناطق خلال موسم الأمطار، والتى تسقط سنويًا فى الفترة من أكتوبر وحتى مارس من كل عام، إلا أنها أصبحت بكميات غير مسبوقة وصلت للسيول، وتعد تلك الكميات من الأمطار التى تعرضت لها بعض المحافظات فى الوجه البحرى حدثًا استثنائيًا لم يحدث منذ سنوات .

الجدير بالذكر أن وزارة الرى وضعت خطة منذ عامين لإقامة 160 منشأة بتكلفة 2 مليار جنيه، لتلافى آثار السيول، يتم تنفيذ تلك الخطة على أجزاء، متضمنة أعمال حماية السدود، وفقًا لما هو متاح من موارد، بتكلفة تصل إلى نحو 2,5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مواجهة أخطار السيول بجنوب سيناء وشمالها والبحر الأحمر ومرسى مطروح والإسكندرية بالإضافة إلى الخطة العاجلة لحماية منطقة غرب الدلتا، حيث ساهمت هذه الأعمال فى الحفاظ على حياة عشرات الآلاف من المواطنين بالإضافة إلى استثمارات تتخطى الـ50 مليار جنيه.





 


البحر الأحمر

السيول

الرى

المياه الجوفية

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