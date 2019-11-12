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ترامب يجدد دعوته لأسعار فائدة سلبية فى أمريكا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:20 م
ترامب يجدد دعوته لأسعار فائدة سلبية فى أمريكا ترامب
رويترز

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 جدد الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء انتقاداته لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، قائلا إن البنك المركزي الأمريكي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، وداعيا الى أسعار فائدة سلبية.
 
وفي مقتطفات من كلمة سيلقيها في وقت لاحق اليوم أمام نادي نيويورك الاقتصادي، أشاد ترامب بطفرة اقتصادية لا نظير لها قال إنها جاءت على الرغم من زيادات أجراها مجلس الاحتياطي في أسعار الفائدة في أوائل فترة رئاسته.
 
وأضاف قائلا "تذكروا أننا نتنافس بنشاط مع دول تخفض صراحة أسعار الفائدة حتى أن الكثيرين يحصلون الآن في الواقع على مال عندما يسددون قروضهم. وهو ما يعرف بالفائدة السلبية من منكم سمع بمثل هذا الشيء؟".
 
وقال ترامب "أعطوني بعضا من ذلك أعطوني بعضا من ذلك المال. أريد بعضا من ذلك المال. مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا نفعل هذا".

دونالد ترامب

البنك المركزي الأمريكي

أسعار فائدة سلبية

نادي نيويورك

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