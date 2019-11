ترامب: سأكشف عن نص مكالمة أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيزيح الستار عن نص أول مكالمة هاتفية له مع رئيس أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع.

وقال ترامب فى سلسلة من التغريدات له على تويتر قبل قليل: "سأصدر نص المكالمة الهاتفية الأولى، ومن ثم الأكثر الأهمية مع الرئيس الأوكرانى قبل نهاية الأسبوع".

....Ukrainian energy company, and more millions taken from China, and now reports of other companies and countries also giving him big money, are certainly looking very corrupt (to put it mildly!) to me. Both Bidens should be forced to testify in this No Due Process Scam!