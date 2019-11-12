تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 1.98 نقطة ليصل إلى مستوى 1513.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 150.2 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.26% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.40%.