تداول 386 شاحنة و54 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تداول 386 شاحنة بضائع و54 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 6 سيارة بينما تغادر السفينة عزيز إكسبريس وعلى متنها 50 شاحنة.

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى كابتن شريف، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 127 شاحنة و28 سيارة وغادرت السفينة Aristino وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات والسفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و17 سيارة .

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 23 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 90 شاحنة و3 سيارة .