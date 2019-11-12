سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحريات مباحث الغربية تكشف: الشاب قفز من القطار وزميله لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:22 م
تحريات مباحث الغربية تكشف: الشاب قفز من القطار وزميله لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته الشاب المتوفى
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، فى واقعة قفز شاب من قطار 14 القادم من الاسكندرية للقاهرة ووفاته متأثرا باصابته إثر نشوب مشاجرة بينه وبين كمسري القطار، عن عدم قيام الشاب بالقفز من القطار اثناء سيره وعدم قيام الكمسري بدفعه من القطار.
 
كما كشفت التحريات أن صديق المتهم الذى كان معه وقت وقوع الحادث أكد فى محضر التحقيقات، أنه كان يتحدث مع الكمسري لتهدئته لمنع اتخاذ أي اجراء قانوني حيال زميله المتوفي، وأثناء تهدئة القطار قبل رصيف محطة طنطا،  فوجئ بزميله يقفز من القطار ولقي مصرعه متأثرا باصاباته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.
 
 
كما كشفت التحريات أن الشاب قفز من القطار هربا من المسائلة القانونية بعد تهديد الكمسرى له بتحرير محضر غرامه تدخين سجائر داخل القطار أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات طنطا.
 
 
وتستكمل نيابة أول طنطا التحقيقات مع كمسرى القطار بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة امس الاثنين  لاقوال الكمسرى ومندوب الشرطة وشهود العيان حول ظروف الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وعما إذا كان المتوفى قد قفز من تلقاء نفسه أم قام أحد بدفعه من باب القطار، وقررت النيابة حجز الكمسرى ومندوب الشرطة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقسم أول طنطا حول الواقعة، واستكمال التحقيقات معهما فور ورود التحريات.
 
 
وأعدت النيابة العامة  مذكرة بشأن واقعة قفز شاب  ويدعى حمد مبروك عبد الرحمن من القطار رقم 14القادم من  الاسكندرية التى القاهرة بالقرب من مدينة طنطا،  اثر نشوب مشادة كلامية بين المتوفي وكمسري القطار بسبب قيام المتوفي بتدخين سيجارة داخل القطار وتهديد الكمسري له بتسليمه لنقطه شرطة النقل والمواصلات بطنطا او تحرير محضر غرامه تدخين داخل القطار، الا ان الشاب رفض ذلك وقفز من القطار اثناء  التهدئة قبل مدينة طنظا، مما اسفر عن اصابته بنزيف حاد بالمخ وكسر بقاع الجمجمه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11986لسنه 2019ادارى قسم اول  طنطا.
 
وجاء فى مذكرة نيابة اول طنطا  وفقا لمحضر الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم احمد ماهر الضابط  بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا، بورود افاده من ناظر محطة طنطا رقم 70 تفقيد بورود بلاغ لبرج طنطا بسقوط شخص يدعي احمد مبروك عبد الرحمن باشا من القطار رقم 14 القادم من الاسكندرية الى  القاهرة وبانتقاله الى بلوك 4 قبل رصيف محطة طنطا بحوالى مائتى متر وتبين له نقل المصاب بمعرفة الاهالى الى مستشفى المنشاوي العام بطنطاواذ باشرت النيابة التحقيقات، وبالانتقال الى المستشفى  لسؤال المصاب  حول سبب وكيفيه حدوث اصابته تبين وفاته الى رحمه مولاه وبمناطرة الجثمان تبين وجود ضمادة عليها اثار دماء على رأس المتوفي الى رحمه مولاه وزرقة بالعين اليمنى وزرقه بالجانب الايمن من الجانب الايمن وتبين وجود اثار دماء من الفم.
 
وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعى للانتقال للمستشفى لمناظرة الجثمان واجراء الصفه التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة وما بها من اصابات ووقت وتاريخ وكيفيه حدوثها والاداه المستخدمه وعما اذا كانت الوفاة جائزة الحدوث من مثل  التصوير الوارد بالاوراق( سقوط من قطار)  وعما اذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه، مع موافاه النيابة بتقرير  الطب الشرعى مفصل والتصريح بدفن الجثمان بمعرفة اهليته عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثمان بمعرفة  اهليته 
 
وجاء فى التقرير الطبي الذى تم اعداده للمتوفي فور وصوله للمستشفى فى حالة حرجة وجود جرحان سطحيان بفروة الرأس طول كل منهما 1سم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحي طوله طوالي نصف سم وبعرضه على أطباء قسم المخ والأعصاب والعناية العامة تبين أنه يعانى من غيبوبة عميققة مع اتساع بؤبؤ العين ووظائفه الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسم وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم عمل دخول عناية مركزة باطنة طوارئ ووضعه على جهاز تنفس صناعى تحت العلاج والملاحظة ويستكمل التقرير عرض جراحة العظام، وبالكشف على المذكور تبين وجود تورم وزرقان بالكاهل الأيسر واليد اليسرى والجانب الأيمن للحوض ويحتاج لعمل أشعة عادية على هذه المناطق وإعاده العرض.
 
وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم اول  طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل اللواء محمود عيد مساعد مدير الامن والعقيد  عادل الدخميسي نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا للمستشفى للوقوف على تطورات الحادث. 
 
 من جانبه أكد الدكتور متولي أبو ريا مدير مستشفى المنشاوى بطنطا أن المستشفى استقبلت الشاب فى حالة حرجة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.

 


قطار الغربيه

حادث قطار الاسكندريه

حادث قطار الغربيه

حادث القطار

مصرع شاب فى القطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عرض كمسرى قطار الإسكندرية ومندوب الشرطة على النيابة بعد ورود تحريات المباحث

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:45 م

"قطار المحاكمات"..الحكم على متهمى "ميكروباص حلوان" ومحاكمة "اللبان" بقضية العملة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص

القصة الكاملة لحادث مصرع راكب بقطار "الإسكندرية – القاهرة".. الضحية قفز من العربة هربًا من دفع 50 جنيهًا غرامة تدخين.. والنيابة تحقق فى الواقعة وتصرح بدفنه.. وأهالى قريته يشيعون جثمانه لمثواه الأخير بالغربية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:35 ص

قطار تجديد الخطاب الدينى ينطلق بمباركة برلمانية.. النواب يطالبون باستراتيجية لتأهيل الأئمة.. ويؤكدون: مراجعة مناهج الفقه وتنقيتها من أى شوائب واجب وطنى ودينى.. والتصدى لحملات التضليل على الفيس بوك ضرورة ملحة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة