تحريات مباحث الغربية تكشف: الشاب قفز من القطار وزميله لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته

كشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، فى واقعة قفز شاب من قطار 14 القادم من الاسكندرية للقاهرة ووفاته متأثرا باصابته إثر نشوب مشاجرة بينه وبين كمسري القطار، عن عدم قيام الشاب بالقفز من القطار اثناء سيره وعدم قيام الكمسري بدفعه من القطار.
كما كشفت التحريات أن صديق المتهم الذى كان معه وقت وقوع الحادث أكد فى محضر التحقيقات، أنه كان يتحدث مع الكمسري لتهدئته لمنع اتخاذ أي اجراء قانوني حيال زميله المتوفي، وأثناء تهدئة القطار قبل رصيف محطة طنطا، فوجئ بزميله يقفز من القطار ولقي مصرعه متأثرا باصاباته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.
كما كشفت التحريات أن الشاب قفز من القطار هربا من المسائلة القانونية بعد تهديد الكمسرى له بتحرير محضر غرامه تدخين سجائر داخل القطار أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات طنطا.
وتستكمل نيابة أول طنطا التحقيقات مع كمسرى القطار بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة امس الاثنين لاقوال الكمسرى ومندوب الشرطة وشهود العيان حول ظروف الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وعما إذا كان المتوفى قد قفز من تلقاء نفسه أم قام أحد بدفعه من باب القطار، وقررت النيابة حجز الكمسرى ومندوب الشرطة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقسم أول طنطا حول الواقعة، واستكمال التحقيقات معهما فور ورود التحريات.
وأعدت النيابة العامة مذكرة بشأن واقعة قفز شاب ويدعى حمد مبروك عبد الرحمن من القطار رقم 14القادم من الاسكندرية التى القاهرة بالقرب من مدينة طنطا، اثر نشوب مشادة كلامية بين المتوفي وكمسري القطار بسبب قيام المتوفي بتدخين سيجارة داخل القطار وتهديد الكمسري له بتسليمه لنقطه شرطة النقل والمواصلات بطنطا او تحرير محضر غرامه تدخين داخل القطار، الا ان الشاب رفض ذلك وقفز من القطار اثناء التهدئة قبل مدينة طنظا، مما اسفر عن اصابته بنزيف حاد بالمخ وكسر بقاع الجمجمه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11986لسنه 2019ادارى قسم اول طنطا.
وجاء فى مذكرة نيابة اول طنطا وفقا لمحضر الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم احمد ماهر الضابط بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا، بورود افاده من ناظر محطة طنطا رقم 70 تفقيد بورود بلاغ لبرج طنطا بسقوط شخص يدعي احمد مبروك عبد الرحمن باشا من القطار رقم 14 القادم من الاسكندرية الى القاهرة وبانتقاله الى بلوك 4 قبل رصيف محطة طنطا بحوالى مائتى متر وتبين له نقل المصاب بمعرفة الاهالى الى مستشفى المنشاوي العام بطنطاواذ باشرت النيابة التحقيقات، وبالانتقال الى المستشفى لسؤال المصاب حول سبب وكيفيه حدوث اصابته تبين وفاته الى رحمه مولاه وبمناطرة الجثمان تبين وجود ضمادة عليها اثار دماء على رأس المتوفي الى رحمه مولاه وزرقة بالعين اليمنى وزرقه بالجانب الايمن من الجانب الايمن وتبين وجود اثار دماء من الفم.
وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعى للانتقال للمستشفى لمناظرة الجثمان واجراء الصفه التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة وما بها من اصابات ووقت وتاريخ وكيفيه حدوثها والاداه المستخدمه وعما اذا كانت الوفاة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بالاوراق( سقوط من قطار) وعما اذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه، مع موافاه النيابة بتقرير الطب الشرعى مفصل والتصريح بدفن الجثمان بمعرفة اهليته عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثمان بمعرفة اهليته
وجاء فى التقرير الطبي الذى تم اعداده للمتوفي فور وصوله للمستشفى فى حالة حرجة وجود جرحان سطحيان بفروة الرأس طول كل منهما 1سم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحي طوله طوالي نصف سم وبعرضه على أطباء قسم المخ والأعصاب والعناية العامة تبين أنه يعانى من غيبوبة عميققة مع اتساع بؤبؤ العين ووظائفه الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسم وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم عمل دخول عناية مركزة باطنة طوارئ ووضعه على جهاز تنفس صناعى تحت العلاج والملاحظة ويستكمل التقرير عرض جراحة العظام، وبالكشف على المذكور تبين وجود تورم وزرقان بالكاهل الأيسر واليد اليسرى والجانب الأيمن للحوض ويحتاج لعمل أشعة عادية على هذه المناطق وإعاده العرض.
وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم اول طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل اللواء محمود عيد مساعد مدير الامن والعقيد عادل الدخميسي نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا للمستشفى للوقوف على تطورات الحادث.
من جانبه أكد الدكتور متولي أبو ريا مدير مستشفى المنشاوى بطنطا أن المستشفى استقبلت الشاب فى حالة حرجة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.
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