تحريات مباحث الغربية تكشف: الشاب قفز من القطار وزميله لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته

كما كشفت التحريات أن صديق المتهم الذى كان معه وقت وقوع الحادث أكد فى محضر التحقيقات، أنه كان يتحدث مع الكمسري لتهدئته لمنع اتخاذ أي اجراء قانوني حيال زميله المتوفي، وأثناء تهدئة القطار قبل رصيف محطة طنطا، فوجئ بزميله يقفز من القطار ولقي مصرعه متأثرا باصاباته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

كما كشفت التحريات أن الشاب قفز من القطار هربا من المسائلة القانونية بعد تهديد الكمسرى له بتحرير محضر غرامه تدخين سجائر داخل القطار أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات طنطا.

وتستكمل نيابة أول طنطا التحقيقات مع كمسرى القطار بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة امس الاثنين لاقوال الكمسرى ومندوب الشرطة وشهود العيان حول ظروف الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وعما إذا كان المتوفى قد قفز من تلقاء نفسه أم قام أحد بدفعه من باب القطار، وقررت النيابة حجز الكمسرى ومندوب الشرطة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقسم أول طنطا حول الواقعة، واستكمال التحقيقات معهما فور ورود التحريات.