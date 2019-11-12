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تجديد حبس 4 متهمين بسرقة شركة بالتجمع الخامس 15 يوماً

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:44 م
تجديد حبس 4 متهمين بسرقة شركة بالتجمع الخامس 15 يوماً محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس  4 متهمين متورطين في سرقة خزينة وأجهزة من شركة بمنطقة التجمع، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عادل .م "، فرد أمن مكلف بحراسة العقار محل الواقعة، و "خليفة .م"، و "هيثم .ع "، و"خضر .ح "، عاطلين،  ومسجلين في قضايا سرقة شقق وبسؤالهم اقروا بارتكاب الواقعة. 
 
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع،  من "م.ح" صاحب شركة،  يفيد بسرقة خزنة وأجهزة لاب توب وشاشات من داخل شركته والتعدى علي فرد الأمن المكلف بحراسة العقار، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من فرد الأمن، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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