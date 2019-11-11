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اعترفات لصوص التجمع: "خططنا لسرقة الشركة بتحريض من حارسها"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:00 ص
اعترفات لصوص التجمع: "خططنا لسرقة الشركة بتحريض من حارسها" سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 4 متهمين متورطين فى سرقة خزنة وأجهزة من شركة بمنطقة التجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عادل.م "، فرد أمن مكلف بحراسة العقار محل الواقعة، و"خليفة.م"، و"هيثم.ع "، و"خضر.ح"، عاطلين، ومسجلين فى قضايا سرقة شقق.

واعترف المتهمون أنهم خططوا لسرقة الشركة بتحريض من فرد الأمن المكلف بحراسة الشركة، مؤكدين أنهم استولوا على الخزنة الخاصة بالشركة، وأجهزة لاب توب وشاشات تلفزيونية".

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع، من "م.ح" صاحب شركة، يفيد بسرقة خزنة وأجهزة لاب توب وشاشات من داخل شركته والتعدى على فرد الأمن المكلف بحراسة الشركة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


حبس

سرقة

نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

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