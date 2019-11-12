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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:05 م
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انطلاق أعمال الجلسة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية حول القطاع الصناعى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:11 م
انطلاق أعمال الجلسة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية حول القطاع الصناعى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد .. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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انطلقت الجلسة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الفرص المتاحة والمستهدفة لدعم نمو قطاع الصناعة الحكومى والخاص"، وتناقش الجلسة الصناعة المصرية والخطوات التى قطعتها الدولة للعناية بالقطاع الصناعى والفرص المحتملة لآليات النمو الصناعى بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ويشارك بالجلسة كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعى فى اتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير عام مجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، وويدير الجلسة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى.

 

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قمة مصر الاقتصادية الجلسة الثالثة (6)
 
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قمة مصر الاقتصادية الجلسة الثالثة (15)
 
قمة مصر الاقتصادية الجلسة الثالثة (16)
 
قمة مصر الاقتصادية الجلسة الثالثة (17)
 
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قمة مصر الاقتصادية

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