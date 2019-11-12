المصرية للاتصالات تعلن عن إطلاق محفظة we الرقمية خلال قمة مصر الاقتصادية

كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد .. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

قال المهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الشركة أطلقت اليوم محفظته we الرقمية، لافتا إلى إن استراتيجية بقطاع المحمول تركز علي خدمات القيمة المضافة.

وقال أبو طالب علي هامش جلسة التحول الرقمى بقمة مصر الاقتصادية الاولي، إن تطوير بنية تحتية قوية ليست هى فقط ما يهم العميل ولكنه يحتاج ذلك علي ارض الواقع من الحصول على خدمة وجودة عالية فى نقل البيانات وهو ما تعمل عليه الشركة بمضاعفو سرعات الانترنت تدريجيا حتى وصلت إلي 50% ثم 100%.

وأشار إلي أهمية التطبيقات بالنسبة للعميل في تيسير الخدمات للعملاء، لذلك فإن التنفس بين العملاء يصب فى صالح العميل فى المقام الأول.

ويشارك بالجلسة إلي جانب المهندس محمد أبو طالب، كلا من إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E فاينانس"، أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، المهندس ماجد جبريال رئيس القطاع الرقمى بشركة اورنج مصر، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال.