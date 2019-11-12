انتشار الجيش والشرطة فى شوارع بوليفيا للتصدى للأعمال التخريبية

كتبت فاطمة شوقى

انتشر الجيش البوليفى ورجال الشرطة فى شوارع بوليفيا من خلال دوريات مختلفة بعد أن قررا العمل معا للحد من الأعمال التخريبية التى انتشرت بالبلاد فى الأيام الأخيرة.

وحلقت الطائرات العسكرية فى سماء بوليفيا ، كما انتشرت الدراجات النارية التى يقودها رجال يرتدون الزى الرسمى، وذلك فى إطار عملية مشتركة بين الجيش والشرطة لحماية البلاد فى ظل الفراغ السياسى التى تعانى منه بعد استقالة رئيسها إيفو موراليس الأحد الماضى، وفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية.

وندد أنطونيو بارنيشيا ، قائد الشرطة البوليفية فى مدينة لاباز، من وجود أشخاص لديهم نوايا سيئة من استغلال الوضع فى البلاد ونشر جرائم السرقة والقتل، قائلا: "نحن لن نسمح بذلك على الإطلاق".

وأوضح رئيس القوات المسلحة البوليفية كاليمان أن قرار انتشار رجال الشرطة والجيش يفى بالمهمة الدستورية للمؤسسة العسكرية ويسعى إلى تجنب الدم والجرائم وذلك باستخدام القوة النسبية ضد أعمال تخريب الجماعات التى تسبب الرعب للسكان".

وأضاف أن القوات المسلحة لن تفتح النار أبدا ضد الشعب البوليفى ، وكرر دعوته إلى السلام من أجل بوليفيا.

وتدهور الوضع فى بوليفيا منذ الأحد الماضى، بعد إعلان الرئيس إيفو موراليس استقالته مع موجة من النهب والحرائق والاضطرابات الآخرى فى معظم أنحاء البلاد، ولا تزال هناك بعض المدن مخربة ومهجورة تقريبا بعد تسجيل حوادث عنف جديدة مثل لاباز وإل التو.

وقال موراليس مساء أمس الاثنين إنه سيغادر إلى المكسيك ، الدولة التى منحته حق اللجوء، ولكنه سيعود قريبا إلى بوليفيا بمزيد من القوة والطاقة.