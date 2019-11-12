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اليونيسيف: 2200 طفل دون الخامسة يموتون بسبب الالتهاب الرئوى يوميا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:19 م
اليونيسيف: 2200 طفل دون الخامسة يموتون بسبب الالتهاب الرئوى يوميا الالتهاب الرئوي
كتب بيتر إبراهيم

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حذرت وكالات الصحة والأطفال الدولية يوم الثلاثاء من أن الالتهاب الرئوي هو أكثر الأمراض الفتاكة في العالم، حيث يتسبب "وباء منسي" في وفاة شاب واحد كل 39 ثانية.

الإلتهاب الرئوى
الإلتهاب الرئوى

 

وقالوا في بيان للاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي إن هذا المرض يمكن الوقاية منه لكنه لا يزال يقتل 800 ألف دون سن الخامسة من العام الماضي - أكثر من أي إصابة أخرى.

وقالت "هنرييتا فور" ، المديرة التنفيذية لليونيسف ، في بيان مشترك "كل يوم ، يموت ما يقرب من 2200 طفل دون سن الخامسة بسبب الالتهاب الرئوي ، وهو مرض قابل للشفاء ويمكن الوقاية منه في الغالب".

وتابعت "فور": "إن الالتزام العالمي القوي والاستثمارات المتزايدة أمران ضروريان لمكافحة هذا المرض ... فقط من خلال التدخلات الوقائية والعلاجية الفعالة من حيث التكلفة التي يتم تقديمها إلى حيث يكون الأطفال سنكون قادرين على إنقاذ ملايين الأرواح".

وأشارت إلى هناك 437 ألف من الأطفال دون الخامسة يموتون بسبب الإسهال و 272 الف من الملاريا.

استحوذت خمس دول على أكثر من نصف وفيات الأطفال الناجمة عن الالتهاب الرئوي ، حيث سجلت نيجيريا 162 ألف وفاة ، والهند 127 ألفا ، وباكستان 58 ألفا ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 40 ألفا ، وإثيوبيا 32 ألفا.

وجدير بالذكر أن الالتهاب الرئوي يحدث بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات ، ويترك الأطفال يقاتلون من أجل التنفس مع امتلاء رئتيهم بالقيح والسوائل.

وأضاف الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي والذين يعيشون في مناطق بها مستويات عالية من تلوث الهواء والمياه غير الآمنة هم الأكثر عرضة للخطر.

 

 


الالتهاب الرئوي

علاج الالتهاب الرئوي

اليوم العالمى

اسباب الالتهاب الرئوي

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