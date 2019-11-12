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النيابة تستمع لأقوال كمسرى قطار طنطا.. وأهل الضحية يتسلمون جثمانه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:21 ص
النيابة تستمع لأقوال كمسرى قطار طنطا.. وأهل الضحية يتسلمون جثمانه جثة
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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فتحت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار عبد العاطي صالح رئيس النيابة  تحقيقات موسعة فى واقعة قفز شاب يدعى احمد مبروك عبد الرحمن ممرض من القطار رقم 14القادم من الإسكندرية إلى القاهرة بالقرب من طنطا.

واستمعت النيابة لاقوال الكمسرى، ومندوب الشرطة وشهود العيان حول ظروف الواقعة وملابساتها،  وعما إذا كان المتوفي قد قفز من تلقاء نفسه أو قام أحد بدفعه من القطار.

من ناحية أخرى، استلم أهالى المتوفى جثمانه من المشرحة عقب انتهاء الإجراءات وتشريح الجثمان تمهيدا لدفنه.


محافظه الغربيه

حادث قطار كفر الزيات

مستشفى المنشاوى بطنطا

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