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خالد صلاح
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المليشيا الموالية لأنقرة فى سوريا تنفذ عمليات تطهير عرقى ضد السكان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:53 م
المليشيا الموالية لأنقرة فى سوريا تنفذ عمليات تطهير عرقى ضد السكان العدوان التركى
دمشق (أ ش أ)

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أفاد شهود عيان فى شرق سوريا، بأن المليشيا الموالية لتركيا من العرب السوريين ، نفذت عمليات إعدام دون محاكمة وقامت باختطاف واحتجاز أقربائهم ، ونهبوا منازلهم، وممتلكاتهم فى شمال شرقى سوريا.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية - التى بثت النبأ اليوم الثلاثاء، أن هذه المليشيا تمارس أشكال التطهير العرقى، فيما تعد هذه الممارسات عملية مصممة لإبعاد السكان الأكراد والمتعاطفين معهم، واستبدالهم بالعرب الموالين لتركيا.


وأشارت إلى أنه تم إدانة المليشيا المسلحة المدعومة من (أنقرة ) باقتراف سجل ضخم من الانتهاكات ضد السكان المحليين منذ عدوان تركيا على شمال سوريا.
وكانت تركيا قد شنت فى التاسع من أكتوبر الماضى عملية عسكرية ضد الأكراد فى شمال شرقى سوريا.

 


العدوان التركى

سوريا

العدوان التركى على سوريا

الاكراد

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