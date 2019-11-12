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"المستكشف الصغير فى البحر العظيم".. فاعلية ثقافية بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:00 م
"المستكشف الصغير فى البحر العظيم".. فاعلية ثقافية بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافى، بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز الآثار البحرية والتراث الثقافى الغارق بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية؛ فعالية بعنوان "المستكشف الصغير فى البحر العظيم"، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019، فى تمام الثامنة والنصف صباحًا بالقاعة الغربية، بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 

وتهدف الفعالية إلى رفع وعى الأطفال من سن تسع إلى عشر سنوات إلى أهمية التراث البحري، وما قد يتضمنه من آثار قديمة تساعدنا دراستها فى فهم العديد من الجوانب التاريخية القديمة.

 

كما يُلقى الحدث الضوء على الأخطار التى يتعرض لها هذا التراث، وما يمكن عمله لتلافى التأثير السلبى لهذه الأخطار.

 

 

 

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

المستكشف الصغير

التراث البحري

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