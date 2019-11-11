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مشروع لدراسة المناظر الطبيعية بمصر فى العصور الوسطى بمكتبة الإسكندرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:48 م
مشروع لدراسة المناظر الطبيعية بمصر فى العصور الوسطى بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان “Egylandscape” وهو مشروع يهدف لدراسة الحدائق والبساتين الطبيعية فى مصر خلال العصرين المملوكى العثمانى.

ويضم المشروع أعضاء ومؤسسات عريقة مصرية ودولية من مصر وألمانيا وفرنسا وأمريكا، تحدث خلاله مجموعة من الباحثين البارزين المشاركين فى المشروع مثل د. ألبرشت فوس (جامعة ماربورج)، د. نيقولا ميشيل (جامعة إيكس-مارسيليا)، د. انطونى كويكل (جامعة ماربورج)، ود. هبة سعد (جامعة الإسكندرية)، والباحث أحمد عبد المنعم (مكتبة الإسكندرية).

تناولت ورشة العمل موضوعات متخصصة فى إطار المشروع؛ حيث قّدم الجلسة الافتتاحية د. محمد الجمل المشرف على مركز دراسات الحضارة الإسلامية، فيما ألقى المحاضرة الأولى د. ألبرشت فوس ود. نيقولا ميشيل الضوء على "ملاحظات قادة المشروع الافتتاحية"، وتناولت المحاضرة الثانية "الجغرافية التاريخية مصر الوسطى، بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر" وحاضر فيها د. نيقولا ميشيل، وخلال المحاضرة الثالثة استعرض الدكتور "فويس" موضوع "التوازن بين الأوقاف والإقطاعيات: الإجراءات التعديلية فى نظام المماليك فى ضريبة الأرض إبان القرن الخامس عشر".

فيما جاءت المحاضرة الرابعة للدكتورة هبة سعد لتناقش "الطيور فى مصر المملوكية: الأنواع والاستخدامات والتصوير"، واختُتمت فعاليات ورشة العمل بمحاضرة تحدث خلالها د. انطونى كويكل عن "علم المناخ التاريخى والعصر الجليدى الصغير: عواقبهما على دراسة مصر فى العصور الوسطى"، وتبعها حلقة نقاشية بين الحضور تناولت دور المصادر التاريخية والجغرافية والوثائق فى وصف المناظر الطبيعية وتطور الخرائط الجغرافية لمصر خلال العصور الوسطى.

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

العصور الوسطى

مركز التطور الحضارى

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