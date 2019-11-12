سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: قوات تركية تطلق النار على متظاهرين فى كوبانى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:35 م
المرصد السورى: قوات تركية تطلق النار على متظاهرين فى كوبانى العدوان التركى على سوريا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 قال شاهد والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية التي تسير دوريات مشتركة في شمال سوريا بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو، استخدمت الذخيرة الحية اليوم الثلاثاء ضد متظاهرين قرب مدينة كوباني التي يغلب الأكراد على سكانها.
 
وأفاد المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا بأن شخصين قتلا بينما أصيب سبعة آخرون قرب كوباني على الحدود السورية التركية.
 
وشن الجيش التركي هجوما عبر الحدود على شمال شرق سوريا الشهر الماضي مستهدفا وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة. وانتزع السيطرة على أراض مساحتها 120 كيلومترا على امتداد الحدود.
 
واتفقت روسيا وتركيا بموجب تفاهم توصلتا إليه في وقت لاحق على إبعاد مقاتلي الوحدات لمسافة 30 كيلومترا على الأقل جنوبي الحدود وإجراء دوريات مشتركة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد على أراضيها.
 
وقالت وزارة الدفاع التركية إن خامس دورية برية مشتركة مع روسيا نفذت في المنطقة الحدودية اليوم الثلاثاء مع الأخذ في الاعتبار "سلامة المدنيين وجنودنا رغم الاستفزاز من جانب الإرهابيين".
 
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية نفذتا دورية مشتركة شمالي كوباني لكنها لم تأت على ذكر واقعة إطلاق النار.
 
وذكر الشاهد أن القوات أطلقت الذخيرة الحية في الهواء لتفريق السكان الذين كانوا يلقون الحجارة على الدورية في محاولة لعرقلة مسيرتها. وأضاف ان القوات أطلقت بعد ذلك النار والغاز المسيل للدموع على المحتجين مما أدى إلى إصابة ثلاثة.
 
ويحتج السكان من الأكراد السوريين خلال الدوريات على الاتفاق الذي تدخل بموجبه القوات التركية المنطقة الحدودية. والحادث الذي جرى الإبلاغ عنه اليوم هو أول واقعة من نوعها على ما يبدو منذ بدء الدوريات الشهر الماضي.
 
وأتاح الاتفاق التركي الروسي للقوات الحكومية السورية العودة إلى المناطق الحدودية التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد والتي غاب عنها الجيش السوري لسنوات.
 
وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب، في تغريدة "الجيش التركي يطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين الأكراد ويقتلهم في وضح النهار".
 
 

المرصد السوري

القوات التركية

مدينة كوباني

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عاصفة من الغضب تنتظر أردوغان فى واشنطن.. أعضاء كونجرس ديمقراطيين وجمهوريين يطالبون ترامب بإلغاء زيارة الرئيس التركى للبيت الأبيض بسبب عدوانه على سوريا.. ونائبة بارزة تطالب بمنع دخول حرسه الشخصى لأمريكا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 م

مسئول سورى: الآثار التى نهبها داعش من سوريا وصلت إلى تركيا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:54 م

سوريا: قتلى وجرحى باحتجاجات على دخول دورية لجيش الاحتلال التركى شرق رأس العين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:35 م

المليشيا الموالية لأنقرة فى سوريا تنفذ عمليات تطهير عرقى ضد السكان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة