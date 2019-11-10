وذكر المرصد - في بيان اليوم - أن 5 عربات عسكرية روسية وصلت اليوم إلى منطقة "الدرباسية" شمال سوريا وانتقلت إلى قرية "شيريك"، حيث التقت مع القوات التركية، دون معرفة طبيعة اللقاء.



وأوضح أن الدورية الروسية عادت إلى قرية "ديليك" التي تبعد عن الدرباسية نحو 11 كيلومترا إلى الغرب، فيما دخلت عربتان على طريق الحسكة، باتجاه الريف الجنوبي لمدينة الدرباسية، حيث تجريان جولات هناك في المنطقة.

