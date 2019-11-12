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الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:00 ص
الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت فى عمل دراسة علمية وممنهجة لتلبية احتياجات مستهلكي السيارات الكهربائية من الطاقة، موكدا أن هذا النوع من السيارات سيشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف فريق عمل من قيادات الوزارة لعمل خطة لتحديد أماكن ومراكز الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الوزارة ستكون حريصة على تقديم خدمة مميزة تسهل عملية شحن السيارات على المواطنين.

الجدير بالذكر أن السيارة الكهربائية هي التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحرك الاصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي بدلاً منه، وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة علي المكونات الأخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيارالكربائي.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

السيارة الكهربائية

محطات شحن السيارات الكهربائيه

محمد شاكر

وزير الكهرباء

اليوم السابع بلس

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