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الكهرباء: إجمالى قدرة مشروعات الطاقات المتجددة بلغت 5700 ميجا وات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:50 م
الكهرباء: إجمالى قدرة مشروعات الطاقات المتجددة بلغت 5700 ميجا وات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً للجلسة الخامسة لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة ، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.

و أوضح الدكتور محمد الخياط ، فى بيان له أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة واستعراض ما قامت الهيئة بإتخاذه من إجراءات لتسوية مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، وهى الإجراءات التى أدت إلى تحصيل حوالى 300 مليون جنيه خلال عام 2019.

كما استعرض الرئيس التنفيذى للهيئة موقف مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، حيث بلغت إجمالى القدرات المركبة من مشروعات القطاعين الحكومى والخاص حوالى 5700 ميجاوات منها 1375 ميجاوات من طاقة الرياح، و1520 ميجاوات من الخلايا الشمسية، ومنها 2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.

كما أشار إلى الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2022، حيث تم الانتهاء من إجراءات التشغيل التجارى لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، فضلا عن الإنتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس ، هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية فى مراحل مختلفة من التطوير والتى تبلغ إجمالى قدراتها حوالى 2200 ميجاوات.

فضلا عما سبق، وفى إطار التعاون الدولى والإقليمى مع الوكالات والمؤسسات الفاعلة فى مجال الطاقة المتجددة، فقد شارك وفد مصرى فى اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA وذلك خلال الفترة من 3 – 6 نوفمبر 2019 بمدينة أبو ظبي، حيث تم استعراض جوانب التعاون بين الوكالة ومصر فى إعداد خارطة طريق الطاقة المتجددة – مصر 2030 وكذلك مؤتمر مصر للطاقة المتجددة المنعقد فى أكتوبر 2018، كما أكد الوفد المصرى خلال لقائه مع سعادة المدير العام للوكالة على استمرار التعاون بين الجانبين وترحيب الجانب المصرى بإستضافة أحد المؤتمرات الإقليمية التى تعتزم الوكالة تنظيمها خلال العامين القادمين بهدف حذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة واستعراض التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال.

وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة ، ومشيداً أيضاً بالتعاون المثمر مع الجهات المعنية والتى تتعاون مع الهيئة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

محمد شاكر

مشروعات الطاقات المتجددة

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