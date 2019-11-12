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القوى العاملة بالوادى الجديد تنظم دورات علي الحاسب الآلي والمحمول مجانا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:07 م
القوى العاملة بالوادى الجديد تنظم دورات علي الحاسب الآلي والمحمول مجانا محافظ الوادى الجديد
فريق المحافظات

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أعلن وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، بمحافظة الوادى الجديد، المهندس أحمد طليب، اليوم الثلاثاء، عن الإعداد، لتنظيم دورتين تدريبيتين لـ30 شابا على برامج الأوفيس، صيانة الحاسب الآلى وأجهزة المحمول والدش بالمجان

أكد طليب، تلقى المديرية طلبات الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية، بمقر مكتب تشغيل الخارجة، ومركز التدريب المهنى بالخارجة، وذلك حتى يوم الخمس المقبل 14 نوفمبر الجاري

أضاف طليب، أنه سيجرى تنظيم الدورات مباشرة، عقب اكتمال العدد المطلوب لكل دورة وهو 15 شابا لكل دورة من الدورتين، على أن يقدم الشاب عند التقدم للدورة صورة من شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى والرقم القومي، وسيمنح الشاب فى ختام الدورة شهادة معتمدة ومختومة من مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد تفيد اجتيازه برامج التدريب.

وفى سياق اخر نظمت جامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الأمن القومى وحرية تداول المعلومات"، بمقر كلية التربية الرياضية بمدينة الخارجة

شهدت الندوة حضور الدكتور رجب كامل، عميد كلية التربية الرياضية، ومدير مركز إعلام الخارجة أزهار عبد العزيز، وكلاء كلية التربية الرياضية والعديد من أعضاء هيئة التدريس ومشاركة فعاله من الطلاب بالكلية.

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الندوة حاضر فيها المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب والتى أكدت على مفهوم الأمن القومى وأبعاده الداخلية والخارجية ومخاطر الشائعات وتهديدها للأمن القومى وكيفية مكافحتها والسيطرة عليها ومنع انتشارها وعلاقة الأمن القومى بحرية تداول المعلومات ونوعية المصادر ذات المصداقية العالية وأهمية الاعتماد عليها.

من ناحية أخري، لفت رئيس جامعة الوادى الجيد، إلى البدء فى إجراء انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالاتحادات الطلابية بكليات جامعة الوادى الجديد، ووفقًا للجدول الزمنى الخاص بالانتخابات الطلابية فى إطار قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972.

وأضاف أنه سيجرى انتخاب رؤساء الاتحادات ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الأربعاء، والخميس سيجرى انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة لإعلان الفائز بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد وهو ثانى رئيس اتحاد للطلاب بعد إعلان جامعة الوادى الجديد كجامعة مستقلة.

وأشار الى، أن الجامعة وفرت كافة السبل لضمان إجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وذلك فى إطار الأنشطة الطلابية التى تمارس بالجامعة.

 


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