انتهاء الجولة الأولى من انتخابات طلاب جامعة الوادى الجديد وإعادة بالتربية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن إجراء الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة بالجامعة، بعدما تم تقديم إجراء الجولة الأولى فى ظل أن يوم الأحد المقبل إجازة رسمية، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء الاتحاد بكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والآداب، وستجرى جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل بكليتى التربية، والتربية الرياضية.

وأضاف أن الانتخابات أجريت تحت إشراف الجامعة واستمرت عملية الفرز حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك فى إطار اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالأخص قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972.

وأوضح أن الانتخابات تتم وفق جدول زمنى، وستجرى جولة الإعادة يوم 11 نوفمبر، وسيتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم يوم 12 نوفمبر، وانتخاب رؤساء الاتحادات ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 13 نوفمبر والخميس 14 نوفمبر، سيتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة توفر كافة سبل الراحة والمعاونة من جانب الموظفين المختصين لضمان الإشراف وانتهاء الانتخابات دون عوائق، فى ظل أن الجامعة تضم 6 كليات ويتم توفير المناخ الملائم لممارسة الأنشطة الطلابية على أكمل صورة.



انتخابات طلاب جامعة الوادى الجديد



انتخابات طلاب جامعة الوادى الجديد



انتخابات طلاب جامعة الوادى الجديد



انتخابات طلاب جامعة الوادى الجديد



انتخابات طلاب جامعة الوادى الجديد