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العثور على جثة لفتاة متفحمة وبها طعنات فى الغربية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:18 م
العثور على جثة لفتاة متفحمة وبها طعنات فى الغربية جثه - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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عثر أحد المواطنين اليوم الثلاثاء على جثة متفحمة لفتاة مجهولة الهوية وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد، ملقاة على الطريق السريع طنطا الإسكندرية، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة متفحمة لسيدة ملقاة على طريق طنطا الإسكندرية.

 

انتقل لمكان الحادث المقدم على أبو زهرة مفتش مباحث قطور ومركز طنطا والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وتبين أن الجثة لفتاة ومتفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسد، وتم نقلها لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مركز طنطا، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها.


مدير امن الغربيه

طنطا

جثه

مباحث طنطا

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