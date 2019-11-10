مباحث الغربية تضبط المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته على الطريق بالغربية

الغربية - عادل ضرة

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، غموض واقعة العثور على جثة لمواطن مقتولا أمام قرية دفرة مركز طنطا، وتبين أن وراء إرتكابها صديقا المجنى عليه، بغرض سرقة المجنى عليه، بعد قيامه ببيع سيارة ملكه، وتم ضبط المتهمان واعترفا بإرتكابهم الواقعة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية على طريق طنطا القاهرة الزراعى أمام قرية دفرة، انتقل الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم على أبو زهرة مفتش المنطقة المركزية بطنطا، وتبين من خلال جمع المعلومات أن الجثة لشخص يدعى "ف.ح" 55 سنه، وأن المجنى عليه ليلة الواقعة قام ببيع سيارة ملكه وتسلم المال من المشترى وبرفقته صديقيه المتهمين، وعقدا العزم وبيتا النية على قتل المجنى عليه لسرقة أمواله، فأجهزواً عليه وتعدوا عليه بالضرب وتخلصا من الجثة بإلقائها على الطريق لإبعاد الشبهة عنهما، وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.