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السعودية تمنح "الإقامة المميزة" لأول دفعة تشمل 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص
السعودية تمنح "الإقامة المميزة" لأول دفعة تشمل 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية مركز الإقامة المميزة
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن مركز الإقامة المميزة فى السعودية، عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة فى المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز فى بيان أصدره، أمس الاثنين، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقًا لإجراءات المركز.

وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة فى هذه الدفعة 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين فى الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

بيان مركز الإقامة المميزة
بيان مركز الإقامة المميزة

وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

وقال الرئيس التنفيذى لمركز الإقامة المميزة بندر بن سليمان العايد، إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين فى المملكة أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين فى المجتمع السعودى، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاه، الذى تتمتع به المملكة، حيث ستمكن الإقامة المميزة حامليها من العيش فى مجتمع حيوى مزدهر، مع حرية الاستثمار فى قطاعات متعددة، وذلك فى ظل النمو المتسارع للفرص التى تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة.

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وأكد العايد، أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأى شخص يستوفى الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية سابرك “saprc.gov.sa، مشيرًا إلى أن المركز مستمر فى منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.

 

 

 


السعودية

المملكة السعودية

الاقامة المميزة

مركز الاقامة المميزة

المجتمع السعودى

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