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السجن 7 سنوات لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما بسوهاج

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:51 م
السجن 7 سنوات لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "عبد العزيز.ز.ي" 25 سنة، عامل، بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "عادل.ع.خ" بمطواة فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى  وعضوية المستشارين عادل عبدالمنعم  ووليد محمد عبد الحميد بأمانة سر عصام حسنين ووائل العمدة.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما تبلغ للأجهزة الامنية بمقتل المجنى عليه بعد طعنه بمطواة قرن غزال فى جسده وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها وبها آثار طعن فى البطن والصدر، وتم نقلها غلى مستشفى أخميم جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه فى جسده حتى لقى مصرعه وفر هاربا.

وبعد تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

مشاجرة

اخميم

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