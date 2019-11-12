السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بأحداث شغب مصر القديمة

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، بـ السجن المشدد 3 سنوات للمتهم أحمد حسنى، فى اتهامه مع آخرين بالتظاهر بمنطقة مصر القديمة فى عام 2013 .

كما قررت المحكمة براءة المتهم من باقى التهم، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة.

ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم البلطجة وقطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر بدون تصريح، وتعريض خياة المواطنين للخطر.