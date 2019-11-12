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"الزراعة" حملات رقابية ولجان تتبع بالأسواق لضبط المبيدات المحظورة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:00 ص
"الزراعة" حملات رقابية ولجان تتبع بالأسواق لضبط المبيدات المحظورة مبيدات زراعية
كتب عز النوبى

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كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، لجنة مبيدات الآفات الزراعية ،والإدارة  المركزية  لمكافحة الآفات ،  ومديريات  الزراعة  بتكثيف حملاتها الرقابية ولجان التتبع  على جميع أسواق بيع وتداول وانتاج  المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها ومجهولة المصدر  والغير  مصرح بها والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

 قال الدكتور محمد عبد المجيد ،  رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، فى تصريحات لــ  "اليوم السابع "، إن هناك حملات  رقابية مكثفة ولجان  تتبع على جميع  أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين من بيع مبيدات غير  مصرح بها  أو  محظورة أو مجهولة المصدر  ،والتأكد من تطبيق  إلزام جميع محال المبيدات  المرخصة  بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملزمة.

 وأضاف " عبد المجيد "،  أن لجنة  المبيدات و بالتعاون مع مديريات الزراعة ، تواصل تقنين أوضاع غير المرخص لمحال المبيدات ، وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب.

 

 

مبيدات زراعية

أسواق المبيدات

مخالفات المبيدات

مبيدات مجهولة المصدر

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