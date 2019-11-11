الزراعة: دورات تدريبة مكثفة للنخالين لمكافحة السوسة بالواحات والداخلة

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد السيد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، والجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية، إنه يتم حاليا استمرار العمل فى تكثيف وتنفيذ الدورات التدريبية للنخالين فى الواحات البحرية وفى واحة الداخلة، حول طرق المكافحة السليمة.



وأضاف مدير وقاية النبات، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن الهدف من تنفيذ واستمرار الدورات لاستكمال العدد المستهدف من تدريب النخالين فى الواحات البحرية وواحة الداخلة وتدربهم على العمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية



قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لسوسة النخيل، لـ"اليوم السابع "، إن البرنامج شمل إيقاف علاج سوسة النخيل الحمراء فى الحقول الإرشادية التى كانت بها ثمار حتى جمعها وحتى لا يوجد بها متبقيات، ويجرى حاليا فحص وتعليم النخيل المصاب وحساب نسبة الإصابة بها وسوف يتم اجراء مكافحة بعد انتهاء الجمع مباشرة كذلك اجراء الفحص.

وأضاف عباس، أن الحقول التى ليس بها ثمار تم إجراء الرش الوقائى وعلاج النخيل المصاب، ويتم استكمال الدورات التدريبة للمزارعين وهى 80 دورة تدريبية، متابعا أن التدريب تم بواسطة باحثين من معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزى للنخيل والإدارة المركزية لمكافحة وكذلك فحص الإصابة لتقدير نسبة الإصابة بالآفات فى الحقول التى استخدم فيها المكافحة الحيوية، مشير إلى أن الحقول التى اجرى بها رش وقائى وكذلك فحص الثمار لتقدير نسبة الإصابة بالآفات فى الحقول التى استخدم فيها المكافحة الحيوية والحقول التى اجرى بها رش وقائى.