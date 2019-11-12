الرى: وحدات طوارىء ثابتة بجوار محطات المياه للتعامل مع الأمطار

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها اسبوعيا استعداداً للتعامل مع موسم الأمطار والسيول.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ، مشيراً إلى أن جميع المعدات والمهمات فى وضع استعداد تام تحسباً لأى تحركات طارئة فى إطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا.

وأضاف أنه تم التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائى عن أى محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وإبلاغنا فوراً أولاً بأول.

يذكر أن أجهزة وزارة الرى أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة من خلال رفع حالة الطوارئ لكل محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.