سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: وحدات طوارىء ثابتة بجوار محطات المياه للتعامل مع الأمطار

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:05 ص
الرى: وحدات طوارىء ثابتة بجوار محطات المياه للتعامل مع الأمطار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها اسبوعيا استعداداً للتعامل مع موسم الأمطار والسيول. 
 
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ، مشيراً إلى أن جميع المعدات والمهمات فى وضع استعداد تام تحسباً لأى تحركات طارئة فى إطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا.
 
وأضاف أنه تم التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائى عن أى محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وإبلاغنا فوراً أولاً بأول.
 
يذكر أن أجهزة وزارة الرى أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة من خلال رفع حالة الطوارئ لكل محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

الرى

الامطار

السيول

النوات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس غير مستقر من الغد وحتى الجمعة.. وأمطار تصل للسيول تمتد للقاهرة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:17 ص

الرى: رصد الأمطار فى منابع النيل على مدار الساعة والفيضان بدأ فى الانحسار

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:30 ص

طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم جزئيا فى البحرين والإمارات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:00 ص

تعرف على مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالعامرية استعدادًا للشتاء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 ص

انتهاء من مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالعامرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة