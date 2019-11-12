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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:56 م
خالد صلاح
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الرئيس الإيرانى يقر بتدهور الوضع الاقتصادى فى البلاد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:24 م
الرئيس الإيرانى يقر بتدهور الوضع الاقتصادى فى البلاد الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ

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أقر الرئيس الإيرانى حسن روحانى، بتدهور وضع الاقتصاد الإيرانى، وذلك بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأمريكية على طهران. 
 
وقال روحانى، فى تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن البلاد ليست فى وضع طبيعي، ولدينا ظروف صعبة ومعقدة فى ظل العقوبات الأمريكية"، مقترحًا زيادة الضرائب على المواطنين لتعويض العجز.
 
يُذكر أن، صادرات نفط إيران انخفضت حاليًا، إلى أقل من 150 ألف برميل شهريًا، بينما كانت أكثر من مليونى برميل يوميًا، قبل انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترمب من الاتفاق النووى الإيرانى فى مايو العام الماضى، وإعادته العقوبات الشاملة على إيران.
 

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