الرئيس الإيرانى يقر بتدهور الوضع الاقتصادى فى البلاد

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أقر الرئيس الإيرانى حسن روحانى، بتدهور وضع الاقتصاد الإيرانى، وذلك بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأمريكية على طهران.

وقال روحانى، فى تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن البلاد ليست فى وضع طبيعي، ولدينا ظروف صعبة ومعقدة فى ظل العقوبات الأمريكية"، مقترحًا زيادة الضرائب على المواطنين لتعويض العجز.

يُذكر أن، صادرات نفط إيران انخفضت حاليًا، إلى أقل من 150 ألف برميل شهريًا، بينما كانت أكثر من مليونى برميل يوميًا، قبل انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترمب من الاتفاق النووى الإيرانى فى مايو العام الماضى، وإعادته العقوبات الشاملة على إيران.