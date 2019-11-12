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خالد صلاح
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الدولار يرتفع قبيل كلمة لترامب بشأن التجارة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:15 م
الدولار يرتفع قبيل كلمة لترامب بشأن التجارة الدولار
رويترز

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ارتفع الدولار مقابل الين والفرنك السويسري اليوم الثلاثاء في الوقت الذي زاد فيه تفاؤل المتعاملين قبيل كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يجدد خلالها إرجاء فرص رسوم جمركية على السيارات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تحرك كلمة الرئيس ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي السوق إذ من المقرر أن يبحث السياسة التجارية للولايات المتحدة.

كما سيترقب المتعاملون سماع تلميحات بشأن الحرب التجارية الممتدة منذ فترة طويلة لإدارة ترامب مع الصين وأي تقدم صوب إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 %.

وتقدم الدولار مقابل عملات الملاذ الآمن، إذ صعد 0.2 % مقابل الين الياباني والفرنك السويسري في التعاملات المبكرة بلندن.

وانخفض اليورو 0.1 % مقابل الدولار إلى 1.10225 دولار قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.10165 دولار الذي نزل إليه الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 % إلى 0.6335 مقابل الدولار الأمريكي، ليتعافى قليلا فحسب من المستوى المنخفض البالغ 0.6323 دولار الذي بلغه الأسبوع الماضي.

واستقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار عند نحو سبعة يوانات للدولار، وهو المستوى الذي تخطته العملة الصينية للمرة الأولى في أغسطس، وتراجع اليوان بفعل الاضطراب السياسي في هونج كونج وكذلك بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

وتلقى الدولار الدعم الأسبوع الماضي حين جرى تفسير تصريحات من وزارة التجارة الصينية باعتبارها مؤشرا على إحراز تقدم في إلغاء رسوم جمركية أمريكية وصينية مما تسبب في تخلي المتعاملين عن عملات الملاذ الآمن مثل الين.


الدولار

رسوم جمركية

الحرب التجارية

العملات

وزارة التجارة الصينية

رويترز

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