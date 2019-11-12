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الحماية المدنية تنجح فى استخراج شخصين محتجزين داخل مصعد بالمقطم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:49 م
الحماية المدنية تنجح فى استخراج شخصين محتجزين داخل مصعد بالمقطم انقاذ شخصيين عالقين داخل مصعد بالمقطم
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى استخراج شخصين محتجزين داخل مصعد بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة باحتجاز شخصين داخل مصعد عقار بشارع صلاح الدين بالمقطم، ويتعذر خروجهم على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة التى وصلت لمكان البلاغ.

 

 وتبين أن المصعد عالق بين الطابق الثانى والثالث، والتى تمكنت من استخراج الشخصين، وهم كلا من "أحمد .م"، 50سنه، و نجله" محمد"، 16سنة، من داخل المصعد العالق فى حالة صحية جيدة، ووجه المواطنون الشكر لضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ .


مباحث القاهرة

الحماية المدنية

انقاذ محتجزين

المقطم

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