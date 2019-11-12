الحكومة اليمنية: استمرار إيران فى دعم الحوثى يتطلب موقفا دوليا حازما

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قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبد الملك، إن استمرار النظام الإيراني في دعم الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف تدخلها في شؤون اليمن والكف عن دعم الميليشيات الانقلابية.

وأضاف عبد الملك - خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل، وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم ، الثلاثاء، : "أن الشعب اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة لإجهاض المشروع الحوثي الإيراني".

وتابع قائلًا: "إن بلاده لم ولن تكن ساحة لمغامرات ومشروعات النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة"، مشيدًا بالموقف الأميركي الحازم تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

ولفت إلى ما تبديه الحكومة من حرص على إحلال السلام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا مقابل استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في التصعيد العسكري بإيعاز من داعميها في طهران.

من جهته.. هنأ السفير الأمريكي الحكومة اليمنية بتوقيع اتفاق (الرياض) وهو ما يمهد الطريق لتمكين الحكومة من أداء دورها وتلبية تطلعات المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن الاتفاق خطوة هامة باتجاه إحلال السلام والاستقرار، كما عبر عن استعداد الولايات المتحدة تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده.