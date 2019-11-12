سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمنية: استمرار إيران فى دعم الحوثى يتطلب موقفا دوليا حازما

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:12 م
الحكومة اليمنية: استمرار إيران فى دعم الحوثى يتطلب موقفا دوليا حازما رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبد الملك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبد الملك، إن استمرار النظام الإيراني في دعم الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف تدخلها في شؤون اليمن والكف عن دعم الميليشيات الانقلابية.

وأضاف عبد الملك - خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل، وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم ، الثلاثاء، : "أن الشعب اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة لإجهاض المشروع الحوثي الإيراني".

وتابع قائلًا: "إن بلاده لم ولن تكن ساحة لمغامرات ومشروعات النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة"، مشيدًا بالموقف الأميركي الحازم تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

ولفت إلى ما تبديه الحكومة من حرص على إحلال السلام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا مقابل استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في التصعيد العسكري بإيعاز من داعميها في طهران.

من جهته.. هنأ السفير الأمريكي الحكومة اليمنية بتوقيع اتفاق (الرياض) وهو ما يمهد الطريق لتمكين الحكومة من أداء دورها وتلبية تطلعات المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن الاتفاق خطوة هامة باتجاه إحلال السلام والاستقرار، كما عبر عن استعداد الولايات المتحدة تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده.

 

 


اليمن

ايران

الحوثيون

رئيس الحكومة اليمنية

تحالف دعم الشرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة