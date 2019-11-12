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الجنس النومي .. خلل في غشاء المخ يجعلك تمارس العلاقة دون شعور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 ص
الجنس النومي .. خلل في غشاء المخ يجعلك تمارس العلاقة دون شعور اضطرابات النوم
كتبت فاطمة ياسر

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الجنس النومى أو النعاس الجنسي هي أحد الاضطرابات التي يصاب بها البعض، وهي أحد أشكال اضطرابات النوم التي يتعرض للإصابة بها بعض الأشخاص، ويقومون بإتمام علاقة جنسية أو العادة السرية وهم نائمون، وعند الاستيقاظ لا يتذكرون شيء، وكل ما تريد معرفته عن هذا الاضطراب ستتعرف عليه خلال الاسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday"

يصاب البعض بالجنس النومى نتيجة للإصابة باضطرابات النوم كتبول أو المشي أثناء النوم أو الاحتلام، وهذا الأمر يصاب به البعض نتيجة لحدوث نشاط غير طبيعي بالمخ، وهذا هو السبب العلمي للتعرض لمثل هذا الاضطراب.

ما هو الجنس النومي
ما هو الجنس النومي

 

هناك غشاء خارجي في المخ يساعد على التحكم في رغبات وغرائز الإنسان عند الاستيقاظ، ولكن أثبتت العديد من الدراسات أن هذا الغشاء يظل في حالة عمل للأشخاص المصابون بالجنس النومى، وهذا هو السبب في فقدان سيطرة  الأشخاص المصابون بالاضطراب، ويجعلهم يمارسون الجنس خلال النوم  وعند الاستيقاظ لا يتذكرون أي شيء. 

اسباب الجنس النومي
اسباب الجنس النومي

ما هي أعراض الإصابة بالجنس النومى؟..سؤال هام يجب التعرف على إجابته الطبية، وهي أن هذا الشخص يتعرض للاتصال الجسدي بالشريك أثناء النوم دون أن يدري، ويكون هؤلاء الأشخاص كثيري الحركة أثناء النوم، ويشاهدون الأفلام الجنسية بكثرة.

ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من عدم أخذ القسط الكافي من النوم والمدخنون بشراهة وأيضا مدمني الكحول والمخدرات والمعرضون بشكل دائم للقلق والضغط العصبي هم الأكثر عرضة للإصابة بالجنس النومي.

اضرار الجنس النومي
اضرار الجنس النومي

 

وللتخلص من هذا الاضطراب يجب أخذ القسط الكافي من النوم والابتعاد عن المسببات المؤدية للإصابة بهذا الاضطراب كالتدخين والكحوليات.


الجنس النومي

اعراض الجنس النومي

اسباب الجنس النومي

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