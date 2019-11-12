سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تؤكد أهمية "قمة نيروبى" للسكان والتنمية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:07 م
الجامعة العربية تؤكد أهمية "قمة نيروبى" للسكان والتنمية الرئيس الكينى أوهوروا كينياتا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت جامعة الدول العربية، أهمية أعمال "قمة نيروبى" التى انطلقت، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "المؤتمر الدولى للسكان والتنمية + 25: الإسراع بالوعد" .
 
وأشار بيان صحفى صدر عن الجامعة العربية اليوم، إلى أن القمة تعقد خلال الفترة من الثانى عشر ، حتى الرابع عشر من نوفمبر الجارى، بالعاصمة الكينية "نيروبى" بتنظيم مشترك بين الحكومة الكينية ، والدانمارك ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
وألقى كل من الرئيس الكينى، أوهوروا كينياتا، والأميرة مارى، زوجة ولى عهد الدنمارك، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، كلمات خلال الافتتاح .
 
وأوضح البيان، أن الأمانة العامة للجامعة العربية تشارك فى أعمال "قمة نيروبى " بوفد رفيع المستوى برئاسة السفيرة ، هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
 
واستعرضت السفيرة، فى كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال أعمال القمة، ما قامت به الجامعة من اجراءات لوضع الاستراتيجيات والخطط فى مجال السكان والتنمية.
 
وأشادت بالحضور الكثيف فى أعمال القمة، حيث جمعت العديد من الشخصيات البارزة فى العالم سواء العاملين فى مجال السكان أو فى مجال حقوق الانسان أو فى مجال منظمات المجتمع المدنى ، وغيرها من المنظمات الدولية .
 
وأكدت على الدور المحورى، الذى تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وخاصة فى ضوء تأسيس المجلس العربى للسكان والتنمية ، الذى جاء نتيجة جهود مشتركة قامت بها الأمانة العامة ، والدول العربية لوضع منصة عربية للانطلاق منها لتحقيق أجندة التنمية والسكان ، وأجندة المرأة فى الوطن العربي.
 
جدير بالذكر، أن أهداف "قمة نيروبى" تأتى فى ضوء الاتساق والتكامل بين كل من : برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان ، وأجندة التنمية المستدامة المحددان بذات الاطار الزمنى وهو" 2030 " لتنفيذ اهدافهما، وتتركز حول توجيه دعوة عالمية ، وحشد الدعم السياسى والمالى اللازم للإيفاء بالالتزامات ، والإسراع بالوعد من أجل تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية 1994، وخاصة ما يتعلق منها بتحقيق العائد الديموجرافي، وتقليل وفيات الأمهات والأطفال ، التى يمكن الوقاية منها، والحاجة "غير الملباة " لتنظيم الأسرة، والقضاء على العنف ، والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.
 

الجامعه العربيه

قمه نيروبى

جامعه الدول العربيه

الرئيس الكينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة