التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت فى تطوير مناهج المدارس الفنية، طبقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة بمختلف قطاعاتها، حتى يكون الخريج يلبى هذه الاحتياجات بشكل مستمر ومتفاعل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من تطوير مناهج فى 105 مدارس بشكل كلى، حيث تم بنائها على نظام الجدارات والمهارات، موضحة أن تطوير المناهج وتحويلها إلى برامج تفاعلية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التوسع في أعداد مدارس التعليم الفني إلي مجمعات تكنولوجية علي غرار النظام الأوروبى، مشيرة إلى أن خطة تطوير المناهج مستمرة ومتواصلة، كما يتم استحداث تخصصات مختلفة ومتعددة طبقا لاحتياجات سوق العمل.