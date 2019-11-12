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التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص
التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل مدرسة للتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت فى تطوير مناهج المدارس الفنية، طبقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة بمختلف قطاعاتها، حتى يكون الخريج يلبى هذه الاحتياجات بشكل مستمر ومتفاعل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من تطوير مناهج فى 105 مدارس بشكل كلى، حيث تم بنائها على نظام الجدارات والمهارات، موضحة أن تطوير المناهج وتحويلها إلى برامج تفاعلية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التوسع في أعداد مدارس التعليم الفني إلي مجمعات تكنولوجية علي غرار النظام الأوروبى، مشيرة إلى أن خطة تطوير المناهج مستمرة ومتواصلة، كما يتم استحداث تخصصات مختلفة ومتعددة طبقا لاحتياجات سوق العمل.

 


التربية والتعليم

مناهج التعليم الفنى

تطوير مناهج التعليم الفنى

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

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