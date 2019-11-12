التضامن: 457 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج سكن كريم

كتب مدحت وهبة

استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً عن تقدم أعمال برنامج سكن كريم وإنجازاته حتى أكتوبر 2019، وأن التمويل المستخدم للبرنامج حوالى 457 مليون جنيه منها حوالى 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى، و 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالى 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص ، بالإضافة إلى الإنفاق من المصادر المساندة للبرنامج الذى بلغ حوالى 203 مليون جنيه من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.

وأضافت والى أنه جار تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج و قنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلاً وتأهيل 2295 منزلاً من تمويل وزارة الأوقاف و 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم أو جارى تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحى بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و 1370 وصلة صرف صحى داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحى داخلية بقنا.

وأوضحت والى أنه تم تنفيذ 51466 وصلة منزلية للصرف صحي بتمويل من الجهات المساندة للبرنامج بالمحافظات الخمس من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 217 مليون جنيه، أيضاً تم تأهيل 880 منزلا بتكلفة حوالى 35 مليون جنيه فى 31 قرية فى ست محافظات مناصفة بين شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان و تأهيل 124 منزلا في ثلاث قرى بمحافظة سوهاج بتمويل حوالي 5 ملايين جنيه من مؤسستي ساويرس و مصر الخير ،لافته إلى أن المشروعات المنفذة أتاحت حتى الآن أكثر من 1,5 مليون يومية عمل.