"التصديرى الحاصلات الزراعية" : قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار

كتب عبد الحليم سالم

كشف النائب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس يستهدف الموسم الجارى ،زيادة الصادرات بنسية 10% على الأقل عن صادرات الموسم التصديرى 2018-2019.

أضاف دمرداش لـ" اليوم السابع" إن ذلك يأتي نتيجة فتح نحو 17 سوقا جديدا، علاوة على خطة المجلس للتركيز على السوق الأفريقي الفترة المقبلة، موضحا أن الصادرات المصرية تعانى من منافسة كبيرة من دول المنطقة خاصة فى السوق الاوروبى مما يستلزم زيادة الجودة والسعى لإدخال منتجات مصرية جديدة لمختلف الاسواق العالمية .

أضاف دمرداش لـ " اليوم السابع" ، انه بلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار مقارنة ،بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار موسم 2009-2010 ومقارنة ب485 مليون دولار فقط موسم 2005-2006.

وحول أسباب زيادة الصادرات كشف النائب عبد الحميد دمرداش ، أن المجلس بالتنسيق مع الحجر الزراعى ووزارة الزراعة ، قام بفتح العديد من الاسواق العالمية أمام المحاصيل المصرية ،كما قام بزيادة الكميات التى يتم تصديرها وايضا فتح الباب لأصناف جديدة .

جدير بالذكر أن مصر صدرت بنحو 2.3 مليار دولار الموسم التصديرى 2018-2019.