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مصر تصدر 228 ألف طن خضر وفاكهة للأردن ولبنان بـ 96 مليون دولار

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:00 ص
مصر تصدر 228 ألف طن خضر وفاكهة للأردن ولبنان بـ 96 مليون دولار صادرات الحصالات الزراعيه
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة للدول العربية الموسم التصديرى 2018-2019 ، موضحة 
 أن صادرات الخضر والفاكهة، لكل من دولتى الأردن ولبنان بلغت نحو 228ألف طن بقيمة بلغت نحو 96 مليون دولار.
 
وبحسب البيان  ، فإن كمية الصادرات للمملكة الأردنية الهاشمية بلغت 106.6 ألف طن، بلغت قيمتها نحو 48 مليون دولار ، كما بلغت كمية الصادرات إلى لبنان 121.1 ألف طن، بلغت قيمتها نحو 48 مليون دولار ، وتمثل واردات الأردن ولبنان، نحو 5% من صادرات مصر من حيث الكميات، وتمثل 4% من حيث قيمة الصادرات.
 
جدير بالذكر، أن صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت خلال الموسم التصديرى، نحو 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار.
 
 

الصادرات الزراعية

الحاصلات الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

تصديرى الحاصلات الزراعية

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