التحفظ على 68 حالة اشغال متنوع وغلق 3 محال تجارية مخالفة بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة عمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطريق، وذلك للقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التى تسبب التكدس المروري. كما أكد عليهم بالمتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندرى والتواصل الدائم مع المواطنين.

وبناء على توجيهات المحافظ؛ شن حى شرق بقيادة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع النصر جرين بلازا. حيث تم ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات والعمل على توسعة الشارع من جميع المخالفات. كما تم التحفظ علي68 حالة اشغال متنوعة.

وفور سماع رئيس حى شرق طلبات وشكاوى المواطنين بالمنطقة، وجهت إدارة الكهرباء بالحى بعمل صيانة لشارع النصر ورفع كفاءة الاضاءة العامة به. كما وجهت إدارة النظافة بالمتابعة اللحظية ورفع المخلفات أمام سور قطار شارع النصر.

على صعيد آخر؛ تم تنفيذ ثلاثة قرارات غلق للمحال التجارية المخالفة بدائرة قسم سيدى جابر.